Ironman legt Hamburg lahm: Zahlreiche Straßensperrungen am Sonntag

04. Juni 2026
Triathlon: Ironman, Teilnehmer des Jedermannrennens fahren aus der Wechselzone. (zu dpa: «Ironman in Hamburg – zahlreiche Straßen am Sonntag gesperrt»)

Wegen der Ironman-Europameisterschaft werden am Sonntag zahlreiche Straßen in Hamburg gesperrt. Die Strecke für das 180 Kilometer lange Radrennen, das Teil des Ironmans ist, reicht nach Angaben der Veranstalter von Othmarschen im Westen über die Innenstadt und an der Norderelbe entlang bis zum Zollenspieker in Kirchwerder. Die Straßen werden ab 6.00 Uhr morgens gesperrt und gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben. Es werden rund 3.000 Teilnehmer erwartet. 

Die fast 90 Kilometer lange Strecke könne nur an einigen wenigen Schleusenpunkten von Anliegern gequert werden, heißt es. Der Hamburger Hauptbahnhof ist nur eingeschränkt mit dem Auto erreichbar, Wallringtunnel und Lombardsbrücke sind gesperrt. 

Einschränkungen für Wassersport auf der Alster

Vor dem Radrennen schwimmen die Teilnehmer 3,8 Kilometer auf der Alster, als dritte Disziplin steht ein Marathonlauf auf dem Programm. Freizeitkapitäne können die Binnen- und den südlichen Teil der Außenalster von Samstagnachmittag (16.00 Uhr) bis Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) nicht nutzen. Für die Laufstrecke sind zahlreiche Straßen am westlichen Ufer der Alster von 10.30 bis 23.30 Uhr reserviert.

Umleitung mit Hindernissen

Als Umfahrung für den Autoverkehr empfehlen die Veranstalter die B5 und die B75. Im Norden Hamburgs ist von Samstagmorgen, 6.00 Uhr, bis Sonntagabend 20.00 Uhr der Sengelmanntunnel am Flughafen für Sanierungsarbeiten gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Damit ist die nördliche Umfahrung der Innenstadt über die B433 teilweise blockiert. Der Verkehr wird über die Alsterkrugchaussee und die Flughafenstraße umgeleitet. Im Südosten der Stadt ist am Sonntag wegen des Radrennens der Ring 2 im Bereich der Andreas-Meyer- und Grusonstraße gesperrt.

Ersatzverkehr auf S- und U-Bahnlinien

Nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) führen die Straßensperrungen für den Ironman zu massiven Verkehrseinschränkungen. «Es wird empfohlen auf U- und S-Bahnen umzusteigen», heißt es. Allerdings fahren am gesamten Samstag und Sonntag keine S-Bahnen zwischen Stellingen und Altona beziehungsweise Holstenstraße. Fahrgäste der S3 (Pinneberg-Neugraben) und S5 (Elbgaustraße-Neugraben) müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Auch auf der U-Bahnlinie U3 wird gebaut. Darum ist der Betrieb zwischen Barmbek und Mundsburg noch bis zum 5. Juli unterbrochen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

22 -jährige Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw in Varel

04.06.2026 08:59 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist es in Varel (Landkreis Friesland) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 22-jährige Radfahrerin im Bereich der Oldenburger Straße von einem...

Video03:40 Min.

Sport Stacking: Nienburger Team räumt Medaillen bei Europameisterschaft ab

03.06.2026 13:49 Uhr

Sport Stacking klingt im ersten Moment nach einem schnellen Kinderspiel, ist in Wahrheit aber Hochleistungssport für das Gehirn. Bei dieser rasanten Bechersportart geht es um Präzision und...

Video02:35 Min.

Gespaltenes Hamburg: Hat die Olympia-Idee nur die wohlhabenden Stadtteile interessiert?

02.06.2026 17:13 Uhr

Auch zwei Tage nach dem Olympia-Referendum sucht Hamburg weiter nach Antworten. Zu deutlich war die Ablehnung, zu wenig hat die Kampagne des Senats gegriffen. Offenbar haben vor...

Video02:31 Min.

Neubau des Holstein-Stadions: Kieler Bürgermeister Yilmaz besucht Baustelle

02.06.2026 16:56 Uhr

Gleich nach dem letzten Heimspiel von Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) in der abgelaufenen 2. Liga-Saison hat der Umbau des Holstein-Stadions begonnen. Erster Schritt: Die Nordtribüne wird abgebaut. Dort...

Video02:34 Min.

„Schul-Finals“-Aktionstag: Kinder probieren Sportarten in Hannover aus

02.06.2026 16:37 Uhr

In Hannover (Niedersachsen) bereitet man sich derzeit auf die „Finals“ im Juli vor. Gesucht werden dann die Deutschen Meister:innen in insgesamt 25 Sportarten. Bei den „Schul-Finals“, die...

Video02:31 Min.

Nach Olympia-Aus: Wie sieht Hamburgs Zukunft als Sportstandort aus?

02.06.2026 15:36 Uhr

Die Olympia-Bewerbung war ein Jahr lang die treibende Erzählung für alle Hamburger Sportthemen, ob Großevent, Breitensport oder Active City, immer schwang Olympia mit. Am Montag hatte Sportsenator...

Zur Startseite