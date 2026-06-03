Sport Stacking klingt im ersten Moment nach einem schnellen Kinderspiel, ist in Wahrheit aber Hochleistungssport für das Gehirn. Bei dieser rasanten Bechersportart geht es um Präzision und Schnelligkeit. Ein Team aus Nienburg (Niedersachsen) hat gerade bei der Europameisterschaft in Spanien bewiesen, wie schnell es ist und reihenweise Medaillen abgeräumt.