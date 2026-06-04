FC St. Pauli und Alexander Blessin gehen getrennte Wege

04. Juni 2026
Fußball, Männer: Bundesliga, FC St. Pauli – VfL Wolfsburg, 34. Spieltag, Millerntor-Stadion, Trainer Alexander Blessin (FC St. Pauli) bei der Pressekonferenz. Foto: dpa

Der Neustart des FC St. Pauli in der 2. Bundesliga findet laut einem Medienbericht ohne Trainer Alexander Blessin statt. Nach Informationen der „Bild“ konnten sich der Erstligaabsteiger und der 53 Jahre alte Coach nicht auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zweiten Liga einigen. Blessin hatte bei den Hamburgern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Wer auf Blessin folgt, ist noch unklar.

Die Trennung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Blessin hatte sich nach dem Saisonende etwas Zeit zum Nachdenken erbeten. Die Tatsache, dass sich der Coach fast drei Wochen nach dem Abstieg immer noch nicht zu einem Bekenntnis zum FC St. Pauli durchringen konnte, ließ bei den Verantwortlichen offenbar die Zweifel wachsen.

Ein gutes Jahr unter Blessin

Blessin hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass ihn der am Ende erfolglose Abstiegskampf viel Kraft gekostet hat. Nach dem entscheidenden 1:3 gegen den VfL Wolfsburg beim Saisonfinale wirkte er erschöpft und niedergeschlagen.

Blessin war nach der Bundesliga-Rückkehr des Kiezclubs vor zwei Jahren als Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler vom belgischen Club Union Saint-Gilloise zum FC St. Pauli gekommen. Nachdem im ersten Jahr der Klassenerhalt souverän gelungen war, stiegen die Kiezkicker im zweiten Jahr unter Blessin ab.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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