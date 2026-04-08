Kurz vor Ende des Trump-Ultimatums an den Iran haben sich die Kriegsparteien auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Der DAX ist direkt gestiegen, der hohe Ölpreis gesunken. Doch ob die Spritpreise an den Tankstellen dadurch auch wieder sinken und ob die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd nun ihre Schiffe aus der Straße von Hormus rausmanövrieren kann, ist trotzdem noch ungewiss. Für verschiedene Produkte, zum Beispiel für Lebensmittel, könnten die Preise sogar noch steigen.