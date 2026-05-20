Zehn Milliarden Euro will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in den Zivil- und Katastrophenschutz stecken. Den sogenannten „Pakt für Bevölkerungsschutz“ hat er am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Parallel dazu fand in Bergen in Niedersachsen eine Großübung des Heimatschutzes statt. Das sind Reservist:innen, die für den militärischen Schutz im Inland zuständig sind.