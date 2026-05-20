Am Samstag wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 77 Jahre alt. Da Demokratie von Menschen lebt, die mitmachen, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den „Ehrentag“ ausgerufen. Am 23. Mai soll sich alles um das Ehrenamt drehen. Auch in Kiel (Schleswig-Holstein) sind viele Ehrenamtliche aktiv – egal ob es um Smartphone-Nachhilfe oder Training im Ruderverein geht.