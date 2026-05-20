Am Samstag wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 77 Jahre alt. Da Demokratie von Menschen lebt, die mitmachen, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den „Ehrentag“ ausgerufen. Am 23. Mai soll sich alles um das Ehrenamt drehen. Auch in Kiel (Schleswig-Holstein) sind viele Ehrenamtliche aktiv – egal ob es um Smartphone-Nachhilfe oder Training im Ruderverein geht.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
600 Gäste feiern beim Bremer Biergipfel – Rekordspende zum Jubiläum20.05.2026 13:22 Uhr
Schnacken, schlemmen und etwas für den guten Zweck tun: Am Dienstagabend trafen sich wieder Größen aus der Bremer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um den mittlerweile zehnten Biergipfel...
Sommerfest der Landesregierung Schleswig-Holsteins in Berlin gestartet19.05.2026 17:54 Uhr
Viele Spitzenpolitiker:innen aus Schleswig-Holstein sind am heutigen Dienstag in Berlin, denn dort begrüßt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Gäste zum alljährlichen Sommerempfang in der Landesvertretung von Schleswig-Holstein....
Milliardenkredit für E-Busse und Stromnetz in Hamburg freigegeben19.05.2026 17:13 Uhr
Bis zu eine Milliarde Euro soll es von der Europäischen Investitionsbank für die Hamburger Strom-Infrastruktur und neue Elektrobusse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) geben – kein Geschenk, aber...
Hamburger Verfassungsschutzbericht vorgestellt: Antidemokratische Kräfte größte Gefahr19.05.2026 16:44 Uhr
Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat am Dienstag den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2025 vorgestellt. Daraus geht hervor, dass Hamburg nicht mehr die Hochburg des Linksextremismus ist.Die...
Wer bekommt Fördergelder? Streit zwischen Schleswig-Holsteins Städten droht18.05.2026 17:27 Uhr
Das Land Schleswig-Holstein und die Gemeinden wollten eigentlich gemeinsam Straßen, Spielplätze und Parks sanieren. Doch beim Geld hakt es gewaltig. Aus gemeinsam scheint sich nun ein Konkurrenzkampf...
„Woche des Praktikums“ in Schleswig-Holstein: Welcher Job passt zu mir?18.05.2026 16:03 Uhr
Rund 44.000 Auszubildende gibt es in Schleswig-Holstein. Viele von ihnen haben mit einem Praktikum angefangen, um erstmal in die Firma reinzuschnuppern. Im August startet das neue Ausbildungsjahr....