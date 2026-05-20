Seit 2003 dürfen Getränkedosen und Einweg-Plastikflaschen in Deutschland nur mit Pfand verkauft werden. Doch in den sogenannten „Bordershops“ an der deutsch-dänischen Grenze gilt diese Regel bislang nicht. Dort können skandinavische Kundinnen und Kunden weiterhin pfandfrei einkaufen. Dagegen klagt die Deutsche Umwelthilfe, denn es geht um mehr als eine halbe Milliarde Dosen. Keine Kleinigkeit, sondern ein Verstoß gegen das Verpackungsgesetz, sagt der Verband. Am Mittwoch wurde vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig (Schleswig-Holstein) verhandelt.
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