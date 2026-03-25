Könnten bei Volkswagen in Osnabrück (Niedersachsen) bald Teile für Raketenabwehrsysteme gebaut werden? Laut einem Bericht der Financial Times soll der Konzern in Gesprächen mit einem israelischen Rüstungsunternehmen sein. Zur Zeit werden in dem Werk noch Autos gebaut, die Aufträge laufen spätestens Ende 2027 aus. Der Konzern prüft nach eigenen Angaben derzeit tragfähige Perspektiven für den Standort. Zu den aktuellen Medienberichten äußerte sich VW bislang nicht.