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Gewerbe- und Industrieabfälle landen häufig auf einer Deponie oder werden verbrannt. In Bremen sollen sie zukünftig umweltfreundlich recycelt werden: bis zu 350.000 Tonnen Holz, Metall und Kunststoff sollen pro Jahr verarbeitet werden. Das neue Rohstoffwerk ist das modernste seiner Art in Deutschland.

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