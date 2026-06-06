Feueralarm in Seniorenwohnanlage – 250 Menschen evakuiert

Großhansdorf (dpa/lno) –

Wegen eines Feueralarms in einer Seniorenwohnanlage in Großhansdorf nordöstlich von Hamburg hat die Feuerwehr Teile des Gebäudes evakuiert. Rund 250 Menschen wurden etwa eine Stunde lang anderswo in der Anlage untergebracht und betreut, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr sagte.

Auslöser des Alarms war eine in einem Zimmer brennende Zigarette, die einen Warnmelder auslöste. Etwa 50 Kräfte waren im Einsatz. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.