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Steigende Energiekosten, Energiekrise, Energiewende: Die Hamburger Energiewerke haben bei ihrer Jahrespressekonferenz einen Einblick in den Zustand der Energieversorgung der Stadt gegeben. Rund 168.000 Kund:innen werden von dem Unternehmen mit Strom und Gas versorgt. Auch der Ort der Pressekonferenz war symbolträchtig – er bot zugleich einen Blick in die Zukunft der Hamburger Energieversorgung.

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