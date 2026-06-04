Steigende Energiekosten, Energiekrise, Energiewende: Die Hamburger Energiewerke haben bei ihrer Jahrespressekonferenz einen Einblick in den Zustand der Energieversorgung der Stadt gegeben. Rund 168.000 Kund:innen werden von dem Unternehmen mit Strom und Gas versorgt. Auch der Ort der Pressekonferenz war symbolträchtig – er bot zugleich einen Blick in die Zukunft der Hamburger Energieversorgung.

