Rund 13 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven liegt die Insel Neuwerk in der Nordsee. Sie gehört offiziell zu Hamburg. Nun soll die Insel mithilfe eines 40 Millionen-Euro-Pakets weiterentwickelt werden. Es entstehen neue Wohngebiete, der Leuchtturm wird umfassend saniert und nun wurden auch die zwei größten Hotel- und Gastronomiebetriebe von der Stadt Hamburg gekauft. Beide Betriebe haben bisher keine Käufer gefunden, die Stadt will sie deshalb verpachten.
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