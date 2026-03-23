Für die Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe beginnt jetzt die neue Saison. Die ehrenamtlichen Männer und Frauen werden bis zum Ende der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen auf den Autobahnen helfen. Am Montag hat Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) ein besonderes Wort an die Staffelmitglieder gerichtet.