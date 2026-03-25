In der Nacht zu Mittwoch wurde es in Norddeutschland stürmisch. An der Nordseeküste wurde es zeitweise richtig ungemütlich. Und das soll in den nächsten Tagen auch so bleiben. Laut des Deutschen Wetterdienstes frischt der Wind besonders zum Wochenende auf. Dann sind an der Nordsee Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde möglich. In Cuxhaven (Niedersachsen) lassen sich die Urlauber:innen davon nicht abschrecken.