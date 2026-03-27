Die SPD verliert massiv an Zustimmung. Nach mehreren Wahlschlappen steht die Partei unter Druck. Am heutigen Freitag fand ein SPD-Krisengipfel in Berlin statt. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher war dabei. Was macht die Partei falsch und warum wird sie offenbar nicht mehr als Arbeiterpartei wahrgenommen? Darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Björn Winter mit dem Hamburger Politikwissenschaftler und Parteienforscher Elmar Wiesendahl gesprochen.