Die Schleifähre „Missunde III“ sollte eigentlich am Mittwoch, also zum ersten April, regulär in Betrieb gehen und den Fährbetrieb zwischen Brodersby im Kreis Schleswig-Flensburg und Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) sichern. Doch daraus wird nichts. Nach zig Problemen, manche davon behoben, andere nicht, machen nun die Anlande-Keile dem Betrieb einen Strich durch die Rechnung.
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