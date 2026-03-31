Die Schleifähre „Missunde III“ sollte eigentlich am Mittwoch, also zum ersten April, regulär in Betrieb gehen und den Fährbetrieb zwischen Brodersby im Kreis Schleswig-Flensburg und Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) sichern. Doch daraus wird nichts. Nach zig Problemen, manche davon behoben, andere nicht, machen nun die Anlande-Keile dem Betrieb einen Strich durch die Rechnung.