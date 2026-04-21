Quads könnte man als eine Mischung aus Motorrad und Auto bezeichnen. Und auch wenn man sie gelegentlich auf der Straße sieht, gehören sie eigentlich ins Gelände. Was viele nicht wissen: Es gibt auch richtige Quad-Rennen, auch für Kinder. Beim AC Kellinghusen läuft das Training gerade auf Hochtouren, denn am Samstag startet die Saison mit dem ersten von sieben Rennwochenenden in Kellinghusen.