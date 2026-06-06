Chemikalienbrand auf Firmengelände in Lehrte

Lehrte (dpa/lni) –

Auf einem Firmengelände in Lehrte bei Hannover haben Chemikalien gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet.

Nach Angaben der Polizei gerieten am Morgen Gefahrstoffe in Brand. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Inzwischen sei die Rauchentwicklung nur noch gering. Eine akute Gefahr bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher. Feuerwehr und ein Entsorgungsunternehmen waren weiterhin vor Ort. Die Arbeiten würden voraussichtlich noch einige Zeit andauern.