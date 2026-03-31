Am kommenden Wochenende lodern in vielen Städten und Dörfern wieder die traditionellen Osterfeuer und locken zahlreiche Besucher:innen an. Doch nicht jedes Feuer ist erlaubt: Private Abbrennaktionen sind beispielsweise verboten, denn dabei kann das aufgeschichtete Holz für Tiere schnell zur Falle werden. Igel, Hasen oder Vögel suchen in Holzhaufen oft schon Tage vorher Schutz. Zudem wird geraten, das Feuer beim Anzünden nur an einer Seite zu starten – so haben die Tiere noch eine Fluchtmöglichkeit.