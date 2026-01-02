In Letter bei Hannover (Niedersachsen) gibt es am 1. Januar seit fast 40 Jahren das traditionelle Neujahrsschwimmen im Stichkanal. Hier geht es nicht um Bestzeiten, sondern um Überwindung. Bei zwei Grad Wassertemperatur sind die ganze Zeit professionelle Taucher:innen im Einsatz. Wer sich hier überwinden konnte, kann nun alle anderen Herausforderungen im Jahr 2026 ganz gelassen angehen.