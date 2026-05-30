Werder Bremen verpasst Finale um Tischtennis-Meisterschaft

Frankfurt/Main (dpa) –

Werder Bremen hat das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft nur knapp verpasst. Beim Final4-Turnier der Bundesliga in Frankfurt am Main verloren die Bremer ihr Halbfinale gegen den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken mit 1:3.

Saarbrückens chinesischer Olympiasieger Fan Zhendong gewann seine beiden Einzel gegen den Paraguayer Marcelo Aguirre (3:0) und den Franzosen Irvin Bertrand (3:1). Dazwischen war Werder aber kurz davor, dieses Halbfinale zu drehen.

Zunächst schlug Kirill Gerassimenko den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska mit 3:2. Danach führte Werders Topspieler Mattias Karlsson gegen Darko Jorgic bereits mit 2:0 Sätzen, ehe er dieses Schlüsselmatch noch verlor. Der Kasache Gerassimenko musste zudem am Oberschenkel behandelt werden und fiel deshalb für das vierte Match gegen Fan Zhendong und für ein mögliches Entscheidungsdoppel aus.

Die Saarbrücker spielen nun am Sonntag im Finale gegen den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf (13.00 Uhr/Dyn). Dann wollen sie nach dem Gewinn von Champions League und Pokal das Triple perfekt machen.