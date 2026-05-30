Nord-Liberale begrüßen Wahl Kubickis zum Bundesvorsitzenden

Kiel (dpa/lno) –

Der schleswig-holsteinische FDP-Landesvorsitzende Christopher Vogt hat die Wahl Wolfgang Kubickis zum Bundesvorsitzenden der Liberalen als richtige Entscheidung für die Partei in der aktuellen Situation begrüßt. Dass der langjährige Fraktionschef im Kieler Landtag sich beim Bundesparteitag in einer Kampfabstimmung gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durchgesetzt habe, sei «eine gute Nachricht für die politische Mitte in Deutschland».

Vogt betonte die Erfahrung des 74-Jährigen. Kubicki sei «ein überzeugter Kämpfer für die Freiheit und spricht immer Klartext». Mit ihm könne die FDP bundesweit Vertrauen zurückgewinnen. «Der Landesverband Schleswig-Holstein wird die neue Parteiführung tatkräftig unterstützen», versprach Vogt.

Kubicki hatte sich beim Bundesparteitag in Berlin mit 390 Stimmen deutlich gegen Strack-Zimmermann durchgesetzt, die überraschend angetreten war und 259 Stimmen erhielt.