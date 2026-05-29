Bei schweren Unfällen oder anderen lebensbedrohlichen Situationen benötigen Menschen sofort medizinische Hilfe. Entscheidend ist dann, wie schnell die Patient:innen in die nächste Notaufnahme kommen und ob diese entsprechend ausgerüstet ist. Östlich der Alster liegt die Schönklinik in Eilbek und die hat jetzt ihre neue Notaufnahme in Betrieb genommen – 10 Millionen Euro für einen neuen Standard in der Notfallversorgung.
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