Zusammenstoß in Kurve – Motorradfahrer schwer verletzt

Goslar (dpa/lni) –

Bei einem Unfall im Kreis Goslar ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 70-Jährige auf der B242 von Dammhaus Richtung Sonnenberg, als er in einer scharfen Rechtskurve mit dem Wagen einer 60 Jahre alten Autofahrerin zusammenstieß. In dem Auto saßen noch drei weitere Menschen. Die Fahrerin und die Mitfahrenden blieben unverletzt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von schätzungsweise 5.000 Euro, an dem Auto in Höhe von etwa 10.000 Euro.