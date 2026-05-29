Viele Schüler:innen haben kreative Ideen, aber es gehört mehr dazu, um daraus ein erfolgreiches Business zu machen. In einem landesweiten Schulprojekt in Niedersachsen bekommen deshalb Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihr eigenes Start-up zu gründen und werden für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Am heutigen Freitag hat eine Jury in Hannover die beste Idee ausgezeichnet.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Schulklasse gewinnt Schülerwettbewerb und darf im Zoo am Meer in Bremerhaven mit anpacken29.05.2026 16:51 Uhr
Mit ihrem selbstausgedachten Rätselspiel hat eine Klasse der Paula-Modersohn-Schule in Bremerhaven (Bremen) einen Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung gewonnen. Sie haben sich dafür mit dem Für...
Hamburg: Azubi aus Iran wird bundesbester Handwerksgeselle28.05.2026 16:39 Uhr
Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat gemeinsam mit der Arbeitnehmer-Vizepräsidentin der Handwerkskammer Hamburg, Bedra Duric, das Unternehmen Kliewe besucht. Der Betrieb bildet gezielt junge Menschen aus dem...
Inklusion in Hamburg: FC St. Pauli macht Blindenfußball sichtbar28.05.2026 11:04 Uhr
Der Blindenfußball beim FC St. Pauli zeigt, wie inklusiver Sport in Hamburg gelebt werden kann. Vier gegen vier spielen die Athlet:innen Fußball. Sie orientieren sich nicht mit...
Tafeln in Schleswig-Holstein leiden unter hohen Spritpreisen21.05.2026 16:06 Uhr
Die gestiegenen Spritpreise setzen die 57 Tafeln in Schleswig-Holstein zunehmend unter Druck. Allein in Kiel sind es acht Ausgabestellen und zahlreiche Supermärkte, die mit Transportern angefahren werden....
Wenn Tiere helfen: Therapeutische Begegnungen in Lindwedel21.05.2026 14:59 Uhr
Ingrid Stephan hat vor 30 Jahren das Institut für soziales Lernen mit Tieren gegründet. Auf einem Hof in Lindwedel (Niedersachsen) schafft sie therapeutische Begegnungen zwischen Mensch und...
Erstes Hebammenzentrum startet in Hamburg-Harburg21.05.2026 09:15 Uhr
In Hamburg wird am heutigen Donnerstag eine neue zentrale Anlaufstelle für Schwangere und junge Familien eröffnet. Das Hebammenzentrum im Stadtteil Harburg sei das erste dieser Art in...