Viele Schüler:innen haben kreative Ideen, aber es gehört mehr dazu, um daraus ein erfolgreiches Business zu machen. In einem landesweiten Schulprojekt in Niedersachsen bekommen deshalb Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihr eigenes Start-up zu gründen und werden für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Am heutigen Freitag hat eine Jury in Hannover die beste Idee ausgezeichnet.