Mit ihrem selbstausgedachten Rätselspiel hat eine Klasse der Paula-Modersohn-Schule in Bremerhaven (Bremen) einen Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung gewonnen. Sie haben sich dafür mit dem Für und Wider von Zoos beschäftigt. Als Ehrung durften die Jugendlichen im Zoo am Meer in Bremerhaven mit anpacken – es ging zu den europäischen Sumpfschildkröten. Hier wurde fleißig gewogen, gemessen und markiert.