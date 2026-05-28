Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat gemeinsam mit der Arbeitnehmer-Vizepräsidentin der Handwerkskammer Hamburg, Bedra Duric, das Unternehmen Kliewe besucht. Der Betrieb bildet gezielt junge Menschen aus dem In- und Ausland aus und gilt damit als Beispiel gegen den Fachkräftemangel. Eine der Erfolgsgeschichten ist Davood Nia Rashid: Der 2022 aus dem Iran nach Hamburg gekommene Fachmann wurde 2025 bundesweit als bester Apparate- und Behälterbau-Geselle ausgezeichnet. Aktuell bereitet er sich auf seine Meisterprüfung vor.
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