Ministerpräsident Günther läuft bei Staffel-Event mit

Husum/Damp (dpa/lno) –

Laufoutfit statt Anzug: Im pinkfarbenen Shirt der Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf und der Staffelnummer 336 auf der Brust hat Ministerpräsident Daniel Günther am 19. Lauf zwischen den Meeren teilgenommen. Am Mittag erreichte der CDU-Politiker Schloss Gottorf, wo die 4. Etappe des Laufes nach 7,7 Kilometern endete. Hier übergab er den Staffelstab an Stiftungsvorstand Thorsten Sadowsky. Günther ist der Vorsitzende des Stiftungsrats.

Rund 700 Staffeln machten sich am Samstagmorgen in Husum auf den Weg, um die zehn Etappen bis an die Ostsee nach Damp zu absolvieren. Der Lauf sei schon etwas Besonderes und so in keinem anderen Bundesland möglich, sagt Organisator Rainer Ziplinsky. «Das geht ja nur bei uns in Schleswig-Holstein, dass man von der Nordsee zur Ostsee laufen kann.»

Manche laufen seit Jahren mit

Manche Teams verbringen gleich das ganze Wochenende in der Region – inklusive Pasta-Essen Freitagabend und Party am Samstag am Strand von Damp. Die Teams müssen aus fünf und maximal zehn Läuferinnen und Läufern bestehen, um in die Teamwertung aufgenommen zu werden. Einige Freundesgruppen, Firmen oder auch Familien laufen seit Jahren mit.

Schirmherrin Magdalena Finke (CDU), Schleswig-Holsteins Innen- und Sportministerin, will in diesem Jahr für die Staffel von Schloss Gottorf die 8,4 Kilometer lange Zieletappe von Waabs nach Damp laufen.