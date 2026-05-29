Wer mit seinen Nachbarn gut auskommt, hat echt Glück, denn das ist nicht immer so. Vor allem in den Städten wohnen die Menschen teilweise nah beieinander und treffen sich nur flüchtig im Treppenhaus. Am heutigen Freitag ist der offizielle Tag der Nachbarn und in Hannover (Niedersachsen) gibt es dazu mehrere Aktionen, um das gemeinschaftliche Miteinander zu fördern. Vor allem die deutsch-französische Freundschaft steht im Vordergrund.
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