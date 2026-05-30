Rund 70 Feuerwehreinsätze nach Gewitterfront

Landkreis Oldenburg (dpa/lni) –

Nach einer kräftigen Gewitterfront sind die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg am Freitagabend zu rund 70 Einsätzen ausgerückt. Zwischen etwa 18.30 Uhr und 21.00 Uhr seien Einsatzkräfte im gesamten Kreisgebiet gefordert gewesen, teilte die Kreisfeuerwehr Oldenburg mit.

Mehrere Ortsdurchfahrten waren zeitweise gesperrt

Schwerpunkt der Einsätze waren demnach umgestürzte Bäume. Die Einsatzkräfte räumten vor allem Straßen, um Verkehrswege wieder freizumachen. In mehreren Fällen stürzten Bäume laut Feuerwehr auch auf Wohnhäuser und Autos, mehrere Ortsdurchfahrten waren zeitweise gesperrt.

In Sandkrug wurde das Dach eines Wohnhauses durch einen umgestürzten Baum beschädigt, in Dötlingen ein geparktes Auto. In Wildeshausen musste den Angaben zufolge eine Bahnstrecke wegen eines umgestürzten Baumes vorübergehend gesperrt werden.

Auch am Samstag waren einzelne Feuerwehren noch beschäftigt

Wegen der kurzfristig hohen Zahl an Einsätzen richteten mehrere Feuerwehren eigene Führungsstellen ein. Auch am Samstag waren einzelne Feuerwehren noch damit beschäftigt, umgestürzte Bäume zu beseitigen.