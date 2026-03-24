Seit Dienstagmittag gibt es in Bremen eine neue Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankungen. Ein neues, integriertes Drogenhilfezentrum hat in der Hansestadt eröffnet. Das ist ein echter Meilenstein für die Unterstützung von Betroffenen. Erstmals werden dort verschiedene Hilfsangebote, die es in der Stadt bereits gab, an einem Ort gebündelt.