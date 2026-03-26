Ein schlechter Schufa-Score kann dazu führen, dass ein Kauf auf Rechnung nicht möglich ist oder ein neuer Handyvertrag nicht abgeschlossen werden kann. Er gibt Unternehmen Auskunft über die Kreditwürdigkeit von Privatpersonen. So weit ist das bekannt, doch die wenigsten beschäftigen sich mit ihrem eigenen Schufa-Eintrag. Das liegt auch daran, dass der Zugang bislang recht kompliziert war. Genau das soll sich nun ändern: Künftig wird es deutlich einfacher – und vor allem transparenter. Grund ist eine gesetzliche Neuregelung.

Über diese Änderungen und ihre Vorteile hat SAT.1 REGIONAL-Moderatorin Melanie Blenke mit Parsya Baschiri von der Verbraucherzentrale Bremen gesprochen.