Vor 13 Jahren zog das Marinefliegergeschwader 5 (MFG 5) aus Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) ab. Die frei gewordene Fläche sollte eigentlich für einen neuen Stadtteil mit Wohnungen und Gewerbeflächen genutzt werden – doch die Pläne wurden bislang nicht umgesetzt. Inzwischen hat sich die Weltlage verändert, und die Marine möchte das Gelände zurückhaben. Die Stadt Kiel und die Bundeswehr müssen eine Lösung finden.
