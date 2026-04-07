Die Finanzlage der Städte und Kommunen in Niedersachsen ist desaströs. Beinahe vier Milliarden Euro fehlen ihnen pro Jahr. Einer der größten Posten ist die Kindertagesbetreuung. Sie ist in Niedersachsen ab drei Jahren kostenlos – verschlingt aber Milliarden. Deshalb will das Land nun noch mehr Geld an die Kommunen überweisen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
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