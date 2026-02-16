Die Kehrwiederspitze am Fuße der Elbphilharmonie in Hamburg ist eine der Hauptattraktionen in der Speicherstadt. Über 100 Jahre sind die Kaimauern alt und bisher wurden sie immer von der Hamburg Port Authority (HPA) in Stand gehalten. Nun ist eine denkmalgerechte vollständige Sanierung aber nicht mehr aufzuhalten. 26 Millionen Euro will die Stadt dafür investieren. Und das ist erst der Anfang. Im Laufe der nächsten Jahre sollen so viele marode Kaimauern wie möglich restauriert werden. Insgesamt sind dafür 450 Millionen Euro eingeplant.