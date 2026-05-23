Zusammenstoß auf Kreuzung – Auto überschlägt sich

23. Mai 2026 11:11
Eine 22-Jährige wurde bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa
Eine 22-Jährige wurde bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Zusammenstoß von zwei Autos im Hamburger Norden hat sich ein Pkw überschlagen. Eine 22 Jahre alte Fahrerin sei bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge prallten die beiden Fahrzeuge in einem Kreuzungsbereich aufeinander. Der genaue Unfallhergang sei jedoch noch unklar, hieß es. 

Die Kreuzung im Stadtteil Barmbek-Süd wurde nach dem Unfall teilweise gesperrt. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder normal. Zu weiteren Unfallbeteiligten konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260523-930-119982/1

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