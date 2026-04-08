Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) steckt weiterhin fest im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Am Freitag müssen sich die Störche in Düsseldorf beweisen. Sie stehen aktuell auf Platz 16, die Fortuna nur zwei Punkte dahinter. Kiels Coach Tim Walter ist nun gefordert. Von fünf Spielen in seiner Amtszeit hat die Mannschaft bisher nur eins gewonnen. Sechs Spieltage bleiben noch bis zum Saisonende. Jeder Punkt zählt jetzt.