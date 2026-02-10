Brennholz ist in Schleswig-Holstein derzeit nicht so einfach zu bekommen, denn wegen der anhaltend niedrigen Temperaturen wollen viele Kund:innen Brennholz nachkaufen – am besten getrocknet und damit sofort einsetzbar. Doch gerade daran mangelt es. Die Holzpreise sind seit 2022 zudem hoch.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
