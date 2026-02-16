Für Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt, den Busbetrieb in Hamburg teilweise zu bestreiken. Davon betroffen sind drei Busbetriebshöfe im Nordwesten, so dass es auf einigen Linien zu Ausfällen und Verspätungen kommen wird. Der Streik soll auch am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt werden. Ob dann auch U-Bahn-Linien betroffen sind, wird noch bekanntgegeben. Die S-Bahnen fahren regulär. Verdi fordert für die kommende Tarifrunde unter anderem eine Lohnsteigerung von 7,5 Prozent.