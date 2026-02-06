In Neumünster (Schleswig-Holstein) werden am heutigen Freitag wieder Hengste von ihren Züchter:innen präsentiert und gekört. Es geht darum, welche Hengste zur Zucht zugelassen werden. 97 dreijährige Hengste sind in diesem Jahr bei der Veranstaltung dabei. Die feierliche Verleihung findet am Samstag in den Holstenhallen statt. Bei der Pflastermusterung am Freitag haben die Hengste bereits wichtige erste Punkte gesammelt.