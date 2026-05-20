Bei Atemwegserkrankungen setzen viele auf Inhalation. In der „Salzzeit“ in Oyten (Niedersachsen) können Mensch und Tier Zeit im Solenebel verbringen. Er soll ein besonderes Heilklima erzeugen – ähnlich wie die salzhaltige Luft an der Nordsee. Der Nebel besteht aus destilliertem Wasser und Pharmasalz und kann beruhigend auf die Atemwege wirken.