Neben der Alsterfontäne dürfen im Frühling auch die Alsterschwäne in Hamburg nicht fehlen. Seit dem heutigen Dienstag schwimmen sie wieder repräsentativ mitten in der Stadt. Schwanenvater Olaf Nieß hat die Tiere aus dem Winterquartier in Eppendorf geholt. In diesem Jahr allerdings etwas später als sonst, die Schwäne hatten mit der Vogelgrippe zu kämpfen.