Neben der Alsterfontäne dürfen im Frühling auch die Alsterschwäne in Hamburg nicht fehlen. Seit dem heutigen Dienstag schwimmen sie wieder repräsentativ mitten in der Stadt. Schwanenvater Olaf Nieß hat die Tiere aus dem Winterquartier in Eppendorf geholt. In diesem Jahr allerdings etwas später als sonst, die Schwäne hatten mit der Vogelgrippe zu kämpfen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Massive finanzielle Schwierigkeiten: Tierheim Elmshorn in Not12.05.2026 14:52 Uhr
Das Tierheim Elmshorn (Schleswig-Holstein) steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Mit einem Spendenaufruf sollen akute Löcher gestopft werden, ansonsten droht voraussichtlich im Sommer das Aus. Wie die meisten...
Rehkitzrettung mit Wärmebild-Drohne im Landkreis Aurich11.05.2026 15:23 Uhr
Im Frühjahr ist Jungtierzeit: Hasen bekommen Junge, Füchse ziehen Welpen groß und Rehe bringen ihre Kitze zur Welt. Die kleinen Tiere liegen dann oft im dichten Gras...
Nachwuchs bei Wildschweinen und Mufflons im Wildgehege Klövensteen06.05.2026 15:38 Uhr
Im Wildgehege Klövensteen in Hamburg gibt es Nachwuchs. Bei den Wildschweinen wurden insgesamt 16 Frischlinge geboren. Zusätzlich machen fünf kleine Mufflons den Babyboom komplett. In spätestens zwei...
Illegaler Welpenhandel? Zoll entdeckt 13 Dackel in Pkw auf der A205.05.2026 17:41 Uhr
Das Hauptzollamt Braunschweig (Niedersachsen) hat bei einer Routineuntersuchung auf der A2 13 geschwächte Dackelwelpen in einem viel zu kleinen Kasten in einem Pkw gefunden. Vermutet wird illegaler...
Buckelwal in der Nordsee: Tierärztin erhebt schwere Vorwürfe gegen Schlepper-Besatzung04.05.2026 16:26 Uhr
Der Buckelwal Timmy ist zurück in der Nordsee – und das nach zwei Monaten voller Aufs und Abs. Tierärztin Kirsten Tönnies war an der Rettungsmission beteiligt und...
Buckelwal in Lastkahn – Transport Richtung Nordsee kann beginnen28.04.2026 15:03 Uhr
Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal ist in dem für seinen Transport vorgesehenen Lastkahn angekommen. Das Tier bewegte sich durch eine zuvor ausgebaggerte Rinne in die sogenannte...