In Deutschland gibt es rund 600 Wildbienenarten, etwa 390 davon kommen auch in Niedersachsen vor. Mehr als 60 Prozent dieser Arten sind bedroht. Im Alten Botanischen Garten in Göttingen erforschen Biologen die unterschiedlichen Populationen der Insekten und zeigen, wie fast jeder mit heimischen Pflanzen und einfachen Nistplätzen ein kleines Wildbienen-Paradies schaffen kann.