Mutmaßlicher Kaffeedieb steigt in Siloauflieger und stirbt

Weyhe (dpa/lni) –

Beim mutmaßlichen Versuch, Kaffeebohnen aus einem Siloauflieger eines Lkws zu entwenden, ist ein 56 Jahre alter Mann gestorben. Mitarbeiter einer Spedition in Weyhe bei Bremen fanden den leblosen Mann am frühen Morgen in dem Silo, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Alarmierte Rettungskräfte konnten demnach nur noch den Tod feststellen.

Der Mann sei vermutlich an einer Gasvergiftung gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Gasmelder an der Öffnung des Aufliegers angeschlagen, was auf erhöhte Konzentrationen von Kohlenmonoxid und Kohlendioxid hingewiesen habe.

Die genauen Umstände des Geschehens müssten noch abschließend ermittelt werden, sagte die Polizeisprecherin. Bei dem Toten handele es sich um nicht um einen Mitarbeiter der Spedition. Es werde vermutet, dass er in den Auflieger gestiegen sei, um Kaffee zu entwenden.