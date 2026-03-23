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In ganz Niedersachsen haben Apotheker:innen am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Streik beteiligten sie sich an einem bundesweiten Protest für eine bessere Vergütung. Die Bundesregierung hatte entsprechende Maßnahmen im Koalitionsvertrag zugesagt, bislang jedoch nicht umgesetzt. In Hannover fand dazu am Montag eine Kundgebung statt.

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An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein gibt es drei neue Meeresschutzgebiete, in denen unter anderem nicht mehr gefischt und keine Rohstoffe mehr abgebaut werden dürfen. Die Geltinger Bucht,...

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Niedersachsenderby: Großaufgebot der Polizei soll für mehr Sicherheit sorgen

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Ostertourismus: Viele Betten in Schleswig-Holstein noch frei

20.03.2026 16:55 Uhr

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20.03.2026 16:52 Uhr

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