In ganz Niedersachsen haben Apotheker:innen am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Streik beteiligten sie sich an einem bundesweiten Protest für eine bessere Vergütung. Die Bundesregierung hatte entsprechende Maßnahmen im Koalitionsvertrag zugesagt, bislang jedoch nicht umgesetzt. In Hannover fand dazu am Montag eine Kundgebung statt.



