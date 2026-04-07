19 Kilogramm drei Etagen hochziehen, 75 Kilogramm weghämmern, 80 Kilogramm über eine Strecke von 30 Metern hieven – das ist Alltag für Feuerwehrleute. Im Feuerwehrsport sind das sogar Disziplinen. Da gibt es rund um den Globus harte Wettkämpfe und die amtierende Welt- und Europameisterin in mehreren Disziplinen kommt aus Hannover (Niedersachsen). Daniela Primus hat allein bei der Firefighter Challenge im vergangenen Jahr in den USA viermal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze geholt.