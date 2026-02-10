Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hamburg haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am heutigen Dienstag wieder gestreikt – und das kurz vor der dritten Tarifrunde. Denn der Tarifabschluss ist bislang ausgeblieben. Auch in Schleswig-Holstein sind Landesbedienstete betroffen, und zwar rund 39.000 Beschäftigte. In Kiel demonstrierten mehr als 2.000 von ihnen vor dem Landeshaus.

