In Hamburg haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am heutigen Dienstag wieder gestreikt – und das kurz vor der dritten Tarifrunde. Denn der Tarifabschluss ist bislang ausgeblieben. Auch in Schleswig-Holstein sind Landesbedienstete betroffen, und zwar rund 39.000 Beschäftigte. In Kiel demonstrierten mehr als 2.000 von ihnen vor dem Landeshaus.