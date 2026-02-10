In Hamburg haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am heutigen Dienstag wieder gestreikt – und das kurz vor der dritten Tarifrunde. Denn der Tarifabschluss ist bislang ausgeblieben. Auch in Schleswig-Holstein sind Landesbedienstete betroffen, und zwar rund 39.000 Beschäftigte. In Kiel demonstrierten mehr als 2.000 von ihnen vor dem Landeshaus.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Straßenbau-Offensive in Niedersachsen: 170 Millionen Euro für Straßen, Brücken und Radwege10.02.2026 16:46 Uhr
Niedersachsen plant eine Straßenbau-Offensive im Frühjahr: Bis zu 170 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in Straßen, Brücken und Radwege fließen – Das hat das Verkersministerium am...
Warnstreik: Tausende Landesbeschäftigte legen Arbeit in Niedersachsen und Bremen nieder10.02.2026 16:43 Uhr
Am heutigen Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen und Bremen alle Beschäftigten,...
Forscher testen humanoiden Roboter in Kieler UKSH10.02.2026 16:31 Uhr
Im UKSH in Kiel (Schleswig-Holstein) wurde am heutigen Dienstag Roboter „Hugo“ von einem internationalen Forschungsteam getestet. Der humanoide, KI-basierte Prototyp versteht die Fragen der Menschen, beantwortet sie...
Pflegemesse „Pro Care“: Zahlreiche technische Innovationen in Hannover präsentiert10.02.2026 15:40 Uhr
Auf der Messe „Pro Care“ in Hannover (Niedersachsen) sind derzeit zahlreiche technische Innovationen im Bereich Pflege zu sehen. Darunter Ameca – ein 200.000 Euro teurer und mit...
Hohe Nachfrage: Brennholz in Schleswig-Holstein wird knapp10.02.2026 12:52 Uhr
Brennholz ist derzeit nur schwer zu bekommen, auch in Schleswig-Holstein. Wegen der anhaltend niedrigen Temperaturen wollen viele Kund:innen kurzfristig nachkaufen – am liebsten bereits getrocknetes Holz, das...
KI-Chat „Maya“ hilft Betroffenen bei häuslicher Gewalt10.02.2026 11:49 Uhr
Das Hamburger Start-up Myprotectify hat einen KI-Chat entwickelt, der Frauen unterstützt, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. „Maya“ ist rund um die Uhr erreichbar, kostenlos und darauf...