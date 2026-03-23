An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein gibt es drei neue Meeresschutzgebiete, in denen unter anderem nicht mehr gefischt und keine Rohstoffe mehr abgebaut werden dürfen. Die Geltinger Bucht, die Hohwachter Bucht und ein Gebiet vor Fehmarn stehen als Teil des „Aktionsplans Ostseeschutz 2030“ unter besonderem Schutz. Aber es gibt auch Kritik von Umweltverbänden. Sie fordern zusätzlich das Verbot von motorisiertem Wassersport, den strengeren Schutz von Strandabschnitten und die Reduktion von Nährstoffen aus der Landwirtschaft in die Ostsee.
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