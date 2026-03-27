Am heutigen Freitag ist die Bremer Osterwiese gestartet. Seit fast 80 Jahren ist das Volksfest ein Publikumsmagnet in der Hansestadt. Die Buden und Fahrgeschäfte haben bereits seit Mittag geöffnet. Und damit auch eine der neuesten Attraktionen: das 55 Meter hohe Riesenrad „Eyecatcher“. Insgesamt gibt es 187 Buden und Fahrgeschäfte, eine halbe Million Besucher:innen werden auf der Bremer Bürgerweide zum Fest erwartet.

Was war kurz vor der Eröffnung schon los auf der Osterwiese? Wie sind die Preise in diesem Jahr und was wird in Sachen Sicherheit getan? SAT.1 REGIONAL-Reporter Sarah Werner war live vor Ort und hat nachgefragt.