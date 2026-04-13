Am kommenden Wochenende findet in Neumünster (Schleswig-Holstein) wieder die „OUTDOOR- jagd & natur“ statt. Die Messe zieht jedes Jahr viele Interessierte in die Holstenhallen. Besucher:innen können sich an drei Tagen wieder über die aktuellen Outdoor-Trends rund ums Jagen, Angeln, Wandern, Biken, Kanufahren, Campen und Grillen informieren. In diesem Jahr sind auch mehrere Angel-Influencer:innen vor Ort und halten Vorträge. Einer von ihnen ist der Husumer Jörg Ovens.
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